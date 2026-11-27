KIZILCIK ŞERBETİ ALİ MURAT KİMDİR? Kızılcık Şerbeti’nin Ali Murat’ı Birand Tunca kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Her Cuma akşam izleyici karşısına çıkan diziye Birand Tunca dahil oldu. Daha önce Diriliş Ertuğrul, Aşk Laftan Anlamaz ve Erkenci Kuş gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu, dizide Ali Murat karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Kızılcık Şerbeti Ali Murat kimdir, Nursema'nın nesi oluyor? Kızılcık Şerbeti'nin Ali Murat'ı Birand Tunca kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte Birand Tunca'nın hayatı ve kariyeri…
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne yeni karakterler dahil olmaya devam ediyor. Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Birand Tunca katıldı. Ali Murat karakteriyle hikayeye dahil olacak oyuncunun özellikle Nursema ve Asil'in hayatında nasıl bir rol oynayacağı merak konusu oldu. Dizinin takipçileri ise Birand Tunca'nın hayatı, kariyeri ve daha önce rol aldığı yapımları araştırmaya başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti Ali Murat kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Ali Murat'ı Birand Tunca kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte merak edilenler…
BİRAND TUNCA KIZILCIK ŞERBETİ’NİN KADROSUNDA!
Yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna başarılı oyuncu Birand Tunca dahil oldu.
Tunca, dizinin 27 Kasım 2026 Cuma akşamı yayınlanacak 148. bölümünde Ali Murat karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
KIZILCIK ŞERBETİ ALİ MURAT KİMDİR?
Birand Tunca'nın Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Ali Murat, Abdullah Ünal'ın yakın dostu Nurullah'ın oğludur.
Asil'in elinden çıkan dijital platforma Nursema ile birlikte ortak olan Ali Murat, dizide yeni bir dönemin kapısını aralayacak.
Bu ortaklık Asil'in kıskançlığına neden olurken Nursema'nın hayatında da yeni gelişmeler yaşanacak.
Görsel Birand Tunca'nın Instagram hesabından alınmıştır
Ali Murat'ın babası Nurullah karakterine ise Kahraman Sivri hayat verecek.
BİRAND TUNCA KİMDİR?
Birand Tunca, 5 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 36 yaşındaki oyuncu ve model, lise yıllarında oyunculuk ve modellikle ilgilenmeye başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarında tiyatro eğitimi alan Tunca, 2014 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde üstlendiği rolle tanınmaya başladı.
Oyunculuk kariyerinde tarihi yapımlardan romantik komedilere kadar birçok farklı projede yer alan Birand Tunca, 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle dikkat çekti. 2018-2019 yıllarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Emre Divit karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Görsel Birand Tunca'nın Instagram hesabından alınmıştır
Birand Tunca'nın rol aldığı başlıca diziler şöyle:
Kavak Yelleri (2008)
Diriliş Ertuğrul (2014)
Yunus Emre: Aşkın Yolculuğu (2015)
Aşk Laftan Anlamaz (2016)
Mehmetçik Kut'ül Amare (2018)
Erkenci Kuş (2018)
Kadın (2019)
Baht Oyunu (2021)
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? (2023)
Yardımcı Oyuncu (2023)
Ayazın Sonu Güneş (2024)
Cennetin Çocukları (2025)
Aynı Yağmur Altında (2026)
Kızılcık Şerbeti (2026)
Görsel Birand Tunca'nın Instagram hesabından alınmıştır