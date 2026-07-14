LGS TERCİH YAPMA EKRANI 2026 | LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2026 LGS tercih kılavuzu

2026 LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

LGS tercih sürecinde öğrenciler, öncelikle yerel yerleştirme kapsamında okul tercihlerini yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinde en fazla 5 okul seçilebilecek ve ilk 3 tercihin öğrencinin kayıt alanındaki okullardan yapılması zorunlu olacak. Ayrıca aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 tercih yapılabilecek.

Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan öğrenciler, isteğe bağlı olarak merkezî sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 tercih yapabilecek. Böylece öğrenciler toplamda 20 okul tercihi hakkına sahip olacak.

Tercih ekranında okullar, öğrencilerin adreslerine göre farklı renklerle gösterilecek:

Yeşil renk: Öğrencinin ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanındaki okulları,

Mavi renk: Komşu kayıt alanında yer alan okulları,

Kırmızı renk: Öğrencinin kayıt alanı dışında kalan diğer okulları ifade edecek.

Öğrencilerin tercihlerini yaparken okul türü, kayıt alanı ve ulaşım gibi kriterleri dikkate alarak bilinçli seçim yapmaları öneriliyor.