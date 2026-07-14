LGS TERCİH YAPMA EKRANI 2026 | LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2026 LGS tercih kılavuzu
LGS maratonunda gözler şimdi tercih sürecine çevrildi. Liseye başlayacak öğrenciler ve veliler, hayallerindeki okula ulaşmak için tercih işlemlerinin ayrıntılarını araştırmaya başladı. Okul seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, tercih ekranının kullanımı ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihleri ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.
2026 LGS tercih dönemiyle birlikte öğrenciler için kritik karar süreci başladı. Puan, yüzdelik dilim ve okul seçenekleri değerlendirilirken tercihlerin doğru şekilde yapılması büyük önem taşıyor. Adaylar, tercih kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda lise seçim sürecine ilişkin detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihleri ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.
2026 LGS TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR, SON GÜN NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu yayımladı. Kılavuzda yer alan takvime göre, LGS kapsamında lise tercih işlemleri 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler, tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar gerçekleştirebilecek. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026’da ilan edilecek.
2026 LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
LGS tercih sürecinde öğrenciler, öncelikle yerel yerleştirme kapsamında okul tercihlerini yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinde en fazla 5 okul seçilebilecek ve ilk 3 tercihin öğrencinin kayıt alanındaki okullardan yapılması zorunlu olacak. Ayrıca aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 tercih yapılabilecek.
Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan öğrenciler, isteğe bağlı olarak merkezî sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 tercih yapabilecek. Böylece öğrenciler toplamda 20 okul tercihi hakkına sahip olacak.
Tercih ekranında okullar, öğrencilerin adreslerine göre farklı renklerle gösterilecek:
Yeşil renk: Öğrencinin ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanındaki okulları,
Mavi renk: Komşu kayıt alanında yer alan okulları,
Kırmızı renk: Öğrencinin kayıt alanı dışında kalan diğer okulları ifade edecek.
Öğrencilerin tercihlerini yaparken okul türü, kayıt alanı ve ulaşım gibi kriterleri dikkate alarak bilinçli seçim yapmaları öneriliyor.