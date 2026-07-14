Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS TERCİH YAPMA EKRANI 2026 | LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2026 LGS tercih kılavuzu

        LGS TERCİH YAPMA EKRANI 2026 | LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2026 LGS tercih kılavuzu

        LGS maratonunda gözler şimdi tercih sürecine çevrildi. Liseye başlayacak öğrenciler ve veliler, hayallerindeki okula ulaşmak için tercih işlemlerinin ayrıntılarını araştırmaya başladı. Okul seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, tercih ekranının kullanımı ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihleri ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 12:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 LGS tercih dönemiyle birlikte öğrenciler için kritik karar süreci başladı. Puan, yüzdelik dilim ve okul seçenekleri değerlendirilirken tercihlerin doğru şekilde yapılması büyük önem taşıyor. Adaylar, tercih kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda lise seçim sürecine ilişkin detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihleri ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        2026 LGS TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR, SON GÜN NE ZAMAN?

        Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu yayımladı. Kılavuzda yer alan takvime göre, LGS kapsamında lise tercih işlemleri 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        Öğrenciler, tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar gerçekleştirebilecek. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026’da ilan edilecek.

        2026 LGS TERCİH YAPMA EKRANI İÇİN TIKLA

        3

        2026 LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        LGS tercih sürecinde öğrenciler, öncelikle yerel yerleştirme kapsamında okul tercihlerini yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinde en fazla 5 okul seçilebilecek ve ilk 3 tercihin öğrencinin kayıt alanındaki okullardan yapılması zorunlu olacak. Ayrıca aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 tercih yapılabilecek.

        Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan öğrenciler, isteğe bağlı olarak merkezî sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 tercih yapabilecek. Böylece öğrenciler toplamda 20 okul tercihi hakkına sahip olacak.

        Tercih ekranında okullar, öğrencilerin adreslerine göre farklı renklerle gösterilecek:

        Yeşil renk: Öğrencinin ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanındaki okulları,

        Mavi renk: Komşu kayıt alanında yer alan okulları,

        Kırmızı renk: Öğrencinin kayıt alanı dışında kalan diğer okulları ifade edecek.

        Öğrencilerin tercihlerini yaparken okul türü, kayıt alanı ve ulaşım gibi kriterleri dikkate alarak bilinçli seçim yapmaları öneriliyor.

        4

        2026 LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLA

        5
        ÖNERİLEN VİDEO

        Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüsü

        Derya EVREN KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)- Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nihat Kahveci gözaltında
        Nihat Kahveci gözaltında
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        İstanbul'dan kaçış
        İstanbul'dan kaçış
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        FETÖ operasyonu: 704 gözaltı
        FETÖ operasyonu: 704 gözaltı
        Konut ucuz, kira yükü ağır
        Konut ucuz, kira yükü ağır
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        "3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye ceza
        "3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye ceza
        4 aylık sıkı pazarlık!
        4 aylık sıkı pazarlık!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        "Aralarında husumet olmadı"
        "Aralarında husumet olmadı"
        Başarısının sırrı
        Başarısının sırrı