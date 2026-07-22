MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya girebilmek için verilen mücadele her geçen bölüm daha da zorlu hale geliyor. İlk grupta ana kadroya giremeyen yarışmacılar, bu kez yedek kadroya seçilebilmek için tezgâh başına geçiyor. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından bazı yarışmacılar yarışmaya veda ederken, iki isim ana kadroya yedeklerden katılma hakkı elde edecek. Peki, MasterChef'te kim elendi, yedeklerden ana kadroya kimler dahil oldu? İşte 22 Temmuz 2026 MasterChef'te elenen yarışmacı...