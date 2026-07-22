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        Haberler Bilgi MasterChef kim elendi? 22 Temmuz Çarşamba MasterChef'te yedeklerden kim girdi?

        MasterChef kim elendi? 22 Temmuz Çarşamba MasterChef'te yedeklerden kim girdi?

        TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. İlk grupta yaşanan eleme mücadelesinin ardından yarışmacılar, yedek kadroya girebilmek için şeflerin karşısına çıktı. Bu etapta toplam 5 yarışmacı MasterChef hayallerine veda ederken, 2 yarışmacı ise yedeklerden ana kadroya katılma hakkı kazanacak. İzleyiciler, yarışmanın son bölümünün ardından elenen isimleri ve yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacıları araştırmaya başladı. Yarışmanın ardından sosyal medyada da sonuçlar en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki, MasterChef'te kim elendi, 22 Temmuz 2026 MasterChef'te ana kadroya yedeklerden kim dahil oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 23:21 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya girebilmek için verilen mücadele her geçen bölüm daha da zorlu hale geliyor. İlk grupta ana kadroya giremeyen yarışmacılar, bu kez yedek kadroya seçilebilmek için tezgâh başına geçiyor. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından bazı yarışmacılar yarışmaya veda ederken, iki isim ana kadroya yedeklerden katılma hakkı elde edecek. Peki, MasterChef'te kim elendi, yedeklerden ana kadroya kimler dahil oldu? İşte 22 Temmuz 2026 MasterChef'te elenen yarışmacı...

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        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye 2026'nın 22 Temmuz Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde ilk grubun yedek yarışmacıları belli olacak. Gecenin sonunda 5 yarışmacı MasterChef Türkiye 2026 macerasına veda edecek.

        Elenen yarışmacılar henüz belli olmadı.

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        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

        Şeflerin yaptığı son değerlendirmelerin ardından 2 yarışmacı, yedeklerden ana kadroya katılma hakkı elde edecek.

        Ana kadroya yedeklerden giren yarışmacıların isimleri TV8 yayınının ardından resmi olarak açıklandığında güncellenecektir.

        MASTERCHEF'TE NEDEN YEDEK KADRO OLUŞTURULUYOR?

        MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmelerinin ardından belirli sayıda yarışmacı yedek listeye alınıyor. Yarışmanın ilerleyen aşamalarında herhangi bir nedenle ana kadroda eksilme yaşanması durumunda, yedek kadrodan belirlenen yarışmacılar yarışmaya dahil ediliyor.

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        MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İLK İSİM KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmelerinin ilk gününde Batuhan Nazikoğlu, hazırladığı başarılı tabakla rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk ana kadro yarışmacısı olmayı başardı.

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        MASTERCHEF ANA KAROYA GİREN 2. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay oldu.

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        MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 3. İSİM KİM OLDU?

        En başarılı tabağı hazırlayan Hasan Alp Karabacak MasterChef 2026 ana kadrosuna giren üçüncü isim oldu.ax

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        MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 4. İSİM KİM OLDU?

        MasterChef ana kadroya giren 4. yarışmacı Şiringül oldu.

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        MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 5. İSİM KİM OLDU?

        MasterChef ana kadroya giren 4. yarışmacı Enes oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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