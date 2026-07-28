MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmelerinin ardından gözler bu kez yedek yarışmacılar etabına çevrildi. İkinci grupta yer alan yarışmacılar, yarışmada kalabilmek için son şanslarını değerlendirecek. Şeflerin belirleyeceği isimlerden 4 yarışmacı yedek kadroya girerken, 5 yarışmacı ise MasterChef macerasına veda edecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yedek kadronun ikinci grubu da tamamlanmış olacak. Peki, MasterChef'te kim elendi ve yedeklerden ana kadroya kim dahil oldu? İşte merak edilen detaylar.