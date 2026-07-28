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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi? 28 Temmuz Salı MasterChef ana kadroya yedeklerden kim dahil oldu?

        MasterChef kim elendi? 28 Temmuz Salı MasterChef ana kadroya yedeklerden kim dahil oldu?

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya seçilemeyen yarışmacılar için kritik gün geldi. İkinci grupta mücadele eden isimler, yedek kadroya girebilmek ve yarışmada kalabilmek için son kez tezgâh başına geçecek. Bu etap sonunda 5 yarışmacı MasterChef hayallerine veda ederken, 4 yarışmacı ise yedeklerden ana kadroya dahil olma hakkı elde edecek. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda hem elenen hem de yedek kadroya seçilen isimler netlik kazanacak. Peki, MasterChef'te kim elendi, yedeklerden ana kadroya kim girdi? İşte 28 Temmuz Salı MasterChef'te elenen yarışmacılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 20:35 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmelerinin ardından gözler bu kez yedek yarışmacılar etabına çevrildi. İkinci grupta yer alan yarışmacılar, yarışmada kalabilmek için son şanslarını değerlendirecek. Şeflerin belirleyeceği isimlerden 4 yarışmacı yedek kadroya girerken, 5 yarışmacı ise MasterChef macerasına veda edecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yedek kadronun ikinci grubu da tamamlanmış olacak. Peki, MasterChef'te kim elendi ve yedeklerden ana kadroya kim dahil oldu? İşte merak edilen detaylar.

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        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye'nin 28 Temmuz Salı günü yayınlanan bölümünde ikinci gruptaki yarışmacılar, yedek kadroya kalabilmek için son kez mutfağa çıktı.

        Şeflerin değerlendirmesi sonrasında başarılı olamayan 5 yarışmacı MasterChef Türkiye 2026'ya veda edecek.

        Elenen yarışmacılar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?

        İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazanacak.

        Bu isimler, ilerleyen haftalarda ana kadroda eksilme yaşanması halinde MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna dahil olma şansını elde edecek.

        Yedek kadroya giren yarışmacılar açıklandığında haberimiz anbean güncellenecektir.

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        MASTERCHEF'TE YEDEK KADRO NASIL BELİRLENİYOR?

        Ana kadroya doğrudan giremeyen yarışmacılar, kendi gruplarında yedek kadro seçmelerinde yeniden mücadele ediyor. Şeflerin verdiği yaratıcı tabak ve teknik etapların ardından en başarılı isimler yedek kadroya seçiliyor.

        Yedek kadroya giren yarışmacılar yarışmadan tamamen elenmiyor. Sezon içerisinde ana kadroda herhangi bir nedenle eksilme olması durumunda, belirlenen kurallar doğrultusunda yedek yarışmacılar ana kadroya dahil ediliyor.

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        MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

        1. GRUP

        Furkan

        Eylül

        Çağatay

        Onur

        Hilal

        6

        2. GRUP

        Sercan

        Ayla

        Nurten

        Şadi

        Burçin

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        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.

        1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI

        Emre

        Cansu

        Hami Efe

        Fatma

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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