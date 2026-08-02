MasterChef kim kazandı? 2 Ağustos Pazar MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro şekillenmeye devam ediyor. 2 Ağustos Pazar tarihli bölümde üçüncü grubun son önlüğü için mutfağa giren yarışmacılar, şeflerin verdiği zorlu görevleri başarıyla tamamlayarak ilk 20'ye kalabilmek için ter döküyor. Bu kapsamda, "MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 2 Ağustos MasterChef Türkiye bölümünün kazananı ve detaylar...