MasterChef kim kazandı? 2 Ağustos Pazar MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2 Ağustos Pazar akşamı ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar, şeflerden beyaz önlüğü alabilmek için iki etapta kıyasıya mücadele veriyor. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim ana kadroya adını yazdırırken, izleyiciler de "MasterChef kim kazandı?", "2 Ağustos MasterChef'te önlüğü kim aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar ve gecenin kazananı...
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro şekillenmeye devam ediyor. 2 Ağustos Pazar tarihli bölümde üçüncü grubun son önlüğü için mutfağa giren yarışmacılar, şeflerin verdiği zorlu görevleri başarıyla tamamlayarak ilk 20'ye kalabilmek için ter döküyor. Bu kapsamda, "MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 2 Ağustos MasterChef Türkiye bölümünün kazananı ve detaylar...
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'nin 2 Ağustos 2026 Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde, üçüncü grubun beşinci yarışmacısı açıklanıyor. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:
1. GRUP
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
2. GRUP
Sercan
Ayla
Nurten
Şadi
Burçin
3. GRUP
Tolga
Muhammed
Ayşe
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?
İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.
MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar,
Betül
Esra
Faruk
Nesibe oldu.