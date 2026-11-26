MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2027: Büyük ikramiye ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatı kaç TL?
Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi için hazırlıklar tamamlanırken 31 Aralık 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek çekilişte dağıtılacak büyük ikramiye 1 milyar TL olarak açıklandı. Amorti dahil toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL ikramiyenin dağıtılacağı yılbaşı çekilişi öncesinde bilet satışları da başladı. Yeni yılda büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, 2027 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatlarını ve çeyrek, yarım, tam bilet seçeneklerinin satış tutarlarını araştırıyor. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, yılbaşı bileti kaç TL? İşte, 2027 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları...
Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi yaklaşırken yılbaşı bileti satışları ve bilet fiyatları gündemdeki yerini aldı. 31 Aralık Perşembe günü yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin yanı sıra amorti ve diğer ikramiye kategorilerinde kazanan numaralar da belli olacak. Çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet almak isteyenler, Milli Piyango bilet fiyatlarının yanı sıra 1 milyar TL'lik büyük ikramiyeye ilişkin ayrıntıları da araştırıyor. Peki, büyük ikramiye ne kadar, 2027 Milli Piyango yılbaşı bileti kaç TL? İşte çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ile yılbaşı çekilişine ilişkin merak edilenler...
2027 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. 9 Kasım 2026 itibarıyla satışa sunulan yılbaşı biletlerinin fiyatları şöyle:
Çeyrek bilet: 250 TL
Yarım bilet: 500 TL
Tam bilet: 1.000 TL
BİLET FİYATLARI YÜZDE 25 ARTTI
Geçen yıl çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL, tam bilet ise 800 TL'den satışa sunulmuştu. 2027 yılbaşı çekilişinde tüm bilet türlerinin fiyatı geçen yıla göre yüzde 25 arttı.
MİLLİ PİYANGO 2027 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?
Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 1 milyar TL olarak açıklandı. Geçen yıl 800 milyon TL olan büyük ikramiye, bu yıl 200 milyon TL artırıldı.
Amorti dahil toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL ikramiye dağıtılacak çekilişte büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantisi kapsamında bulunuyor. Çekilişte büyük ikramiyenin yanı sıra farklı ikramiye kategorilerinin kazanan numaraları da belli olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yılın son gecesinde düzenlenecek çekilişte büyük ikramiye, diğer ikramiye kategorileri ve amorti sonuçları açıklanacak.
Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden duyurulacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
2027 Milli Piyango yılbaşı biletleri 9 Kasım 2026 tarihinden itibaren satışa sunuldu. Bilet almak isteyenler yetkili Milli Piyango bayilerinden alışveriş yapabiliyor.
Dijital ortamda bilet satın almak isteyenler ise Milli Piyango Online internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden işlem gerçekleştirebiliyor. Bilet satışları ve çekilişe ilişkin bilgilere Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.