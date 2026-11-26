Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi yaklaşırken yılbaşı bileti satışları ve bilet fiyatları gündemdeki yerini aldı. 31 Aralık Perşembe günü yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin yanı sıra amorti ve diğer ikramiye kategorilerinde kazanan numaralar da belli olacak. Çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet almak isteyenler, Milli Piyango bilet fiyatlarının yanı sıra 1 milyar TL'lik büyük ikramiyeye ilişkin ayrıntıları da araştırıyor. Peki, büyük ikramiye ne kadar, 2027 Milli Piyango yılbaşı bileti kaç TL? İşte çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ile yılbaşı çekilişine ilişkin merak edilenler...