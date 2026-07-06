PGM ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl sorgulanır?
Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların gündeminde 2026 personel alımı süreci yer alıyor. Bakanlık tarafından yapılacak 15 bin personel alımı kapsamında zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, destek personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför ve aşçı gibi farklı kadrolarda istihdam sağlanacak. Başvuru sürecinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek? İşte sürece ilişkin son gelişmeler...
Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı 15 bin personel alımı süreci, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların hangi tarihte duyurulacağını araştırmaya başladı. Alım kapsamında zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför, aşçı ve destek personeli gibi farklı kadrolarda istihdam yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden nasıl bakılır? İşte merak edilen ayrıntılar...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 15 bin personel alımın sonuçların açıklanma tarihine dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında detaylar haberimize eklenecektir.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
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KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Bakanlığın açıkladığı kadrolara göre;
Zabıt Katibi: 5.259 kişi
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi
Mübaşir: 1.041 kişi
İcra Kâtibi: 900 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
Psikolog: 410 kişi
Teknisyen: 322 kişi
Büro Personeli: 316 kişi
Hemşire: 286 kişi
Sosyal Çalışmacı: 90 kişi alım gerçekleşecek.