PGM ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl sorgulanır?

Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı 15 bin personel alımı süreci, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların hangi tarihte duyurulacağını araştırmaya başladı. Alım kapsamında zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför, aşçı ve destek personeli gibi farklı kadrolarda istihdam yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden nasıl bakılır? İşte merak edilen ayrıntılar...