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        Haberler Bilgi Spor PSG-Aston Villa UEFA Süper Kupa final maçı izle: PSG - Aston Villa maçı TRT 1 canlı izle ekranı

        PSG-Aston Villa UEFA Süper Kupa final maçı izle: PSG - Aston Villa maçı TRT 1 canlı izle ekranı

        UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Aston Villa, sezonun ilk büyük Avrupa kupası için sahaya çıkacak. Futbolseverler dev final öncesinde PSG-Aston Villa maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. PSG, geçen sezon kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından Süper Kupa'yı da müzesine götürmek isterken Aston Villa Avrupa Ligi zaferinin ardından ikinci Süper Kupa şampiyonluğunu hedefliyor. Peki, PSG Aston Villa maçı nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi? İşte, PSG-Aston Villa Süper Kupa finali canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 22:15 Güncelleme:
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        PSG-Aston Villa maçı canlı izle ekranı... PSG ile Aston Villa, UEFA Süper Kupa finalinde Avrupa'nın iki önemli kupasının şampiyonlarını karşı karşıya getiriyor. 12 Ağustos Çarşamba günü oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Avusturya'nın Salzburg kentindeki Stadion Salzburg'da oynanacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Peki, PSG-Aston Villa Süper Kupa finali nerede oynanacak? İşte, PSG-Aston Villa maçı TRT 1 izle ekranı...

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        PSG - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa finali 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Avrupa futbolunun iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek final, Süper Kupa'nın sahibini belirleyecek.

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        PSG-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

        PSG-Aston Villa UEFA Süper Kupa finali TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 üzerinden takip edebilecek. Yayın bilgileriyle birlikte mücadele, Türkiye'deki izleyiciler için ücretsiz televizyon yayınıyla ekranlara gelecek.

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        PSG-ASTON VILLA SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

        PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa finali, Avusturya'nın Salzburg kentindeki Stadion Salzburg'da oynanacak. UEFA karşılaşma sayfasında stat, Stadion Salzburg olarak belirtiliyor. Stadyum, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Salzburg'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

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        PSG-ASTON VILLA MAÇI CANLI İZLE

        PSG-Aston Villa Süper Kupa finalini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşma saatinde TRT 1 ekranlarından maçı izleyebilecek. Mücadele 12 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın resmi yayın kanalı üzerinden takip edilmesi gerekiyor.

        PSG-ASTON VILLA MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        SÜPER KUPA'DA 11'LER BELLİ OLDU!

        PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Zaire-Emery, Akliouche, Kvaratskhelia, Doue.

        Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelof, Torres, Maatsen, Gomes, Kamara, McGinn, Hemmings, Buendia, Madjo.

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