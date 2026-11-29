Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 29 Kasım 2026 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Haftanın son gününde Şans Topu sonuçları sorgulanmaya başlandı. Şanslı numaraların ne zaman açıklanacağını araştıran vatandaşlar, çekiliş saatine ve sonuçların erişime açılacağı zamana odaklanıyor. En son Şans Topu 25 Kasım 2026 çekilişinde 7 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. Şimdi ise gözler yeni çekiliş sonucunda. Peki 29 Kasım 2026 Şans Topu sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar
Şans Topu sonuçları çekilişin hemen ardından belli oluyor. Şans Topu çekilişi sonrası 5 bilen, 4+1 bilen, 4 bilen, 3+1 bilen ve 3 bilenler Milli Piyango Online çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden ne kadar ikramiye kazandıklarını sorgulayabiliyor. En son büyük ikramiye bir kişiye isabet etmişti. Peki, 29 Kasım 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte, 29 Kasım 2026 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar bilgisi
29 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şans Topu sonuçları henüz belli olmadı. Saat 20.00’da yapılan çekiliş sonrası belli olacak.
EN SON YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUCU NASILDI?
Şans Topu 25 Kasım 2026 çekilişinde 7 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. Şans Topu çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.
25 Kasım Çarşamba 2026 günü Şans Topu çekilişinde kazanan sayılar ise 7, 10, 16, 25, 28 ve +9 oldu.
ŞANS TOPU OYUNU HAKKINDA
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 15 TL’dir.
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.