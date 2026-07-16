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        Haberler Bilgi Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi

        Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak bin 874 personel alımı, kamuya atanmayı bekleyen adaylar tarafından gündeme geldi. Bakan İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamaya göre, taşra teşkilatında görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdam edilecek. Açıklamanın ardından adaylar, "Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 14:41 Güncelleme:
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        Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam bin 874 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek alımın ardından gözler başvuru takvimi, kadro dağılımı ve başvuru şartlarına çevrildi. İşte detaylar...

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        BAKAN YUMAKLI AÇIKLADI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından ’Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizi büyütmeye devam ediyoruz’ notuyla yaptığı paylaşımda, bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere bin 874 personel alınacağını belirtti. Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

        "Bakanlığımızın gücüne güç katacak bin 874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Bakanlık bünyesinde 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 5 kimyager olmak üzere toplam bin 874 personel istihdam edilecek.

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