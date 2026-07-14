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        Haberler Bilgi Gündem TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2026 ? Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek?

        TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2026 ? Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma takvimi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Yoğun mesai döneminin ardından Meclis'in tatil süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, milletvekillerinin çalışmalarına ne zaman ara vereceği ve yeni dönemin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 12:49 Güncelleme:
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        Yasama faaliyetlerini sürdüren TBMM’de kritik düzenlemelerin ele alındığı dönemin ardından gözler Meclis’in yaz dönemindeki çalışma planına çevrildi. Vatandaşlar, Meclis’in tatile girip girmediğini ve yeni yasama dönemine ilişkin takvimi merak ederken, konuya dair detaylar gündemdeki yerini koruyor. Peki, Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? Ayrıntılar haberimizde.

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        TBMM TATİLE GİRDİ Mİ, NE ZAMAN GİRECEK?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Normal takvime göre 1 Temmuz 2026 tarihinde yasama tatiline girmesi beklenen Meclis, alınan karar doğrultusunda çalışmalarına devam edecek. Anayasa ve TBMM İçtüzüğü kapsamında yapılan düzenleme ile milletvekilleri, gündemdeki kanun tekliflerini görüşmek ve yasama faaliyetlerini sürdürmek üzere Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.

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        TBMM'nin çalışma takviminin uzatılmasına ilişkin karar, Meclis Genel Kurulu'nun 16 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 102'nci birleşiminde kabul edilmişti. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Meclis'in yaz dönemindeki çalışma süreci de resmiyet kazanmış oldu. Uzatma süresi boyunca Genel Kurul'da öncelikli düzenlemelerin ele alınması ve yasama faaliyetlerinin devam etmesi bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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