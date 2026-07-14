TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2026 ? Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek?

TBMM TATİLE GİRDİ Mİ, NE ZAMAN GİRECEK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Normal takvime göre 1 Temmuz 2026 tarihinde yasama tatiline girmesi beklenen Meclis, alınan karar doğrultusunda çalışmalarına devam edecek. Anayasa ve TBMM İçtüzüğü kapsamında yapılan düzenleme ile milletvekilleri, gündemdeki kanun tekliflerini görüşmek ve yasama faaliyetlerini sürdürmek üzere Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.