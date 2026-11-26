TOKİ 1071 KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ'nin İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi için başvuru şartları daha önce açıklanmıştı. Buna göre başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlaması ve İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi gerekiyor.

Projeden yararlanabilmek için aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması ve başvuru sahibi veya eşi adına tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması şartı aranıyor.

Ayrıca son beş yıl içerisinde konut alım satımı yapmamış olmak ve daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak da başvuru koşulları arasında bulunuyor. Evli olma şartı aranırken başvuru döneminin sonunda 65 yaşını doldurmuş kişiler bu şarttan muaf tutuluyor.

Konutlar genç evli aileler, iki veya daha fazla çocuklu aileler ve diğer aileler için belirlenen kategorilere göre tahsis edilecek.