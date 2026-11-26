TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN? 1071 konutun hak sahipleri belli olacak! İstanbul TOKİ kiralık konut kura tarihi belli oldu mu?
TOKİ 1071 kiralık konut kurası için bekleyiş sürüyor. İstanbul'da uygun fiyatlarla kiraya verilecek sosyal konutlara başvuruların tamamlanmasının ardından gözler hak sahiplerini belirleyecek çekilişe çevrildi. Başlangıçta ekim ayında yapılması planlanan kuranın takvimi değişirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk konutların anahtar teslimi için aralık ayını işaret etti. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Kiralık TOKİ evleri hangi ilçelerde, aylık kiralar ne kadar? İşte İstanbul TOKİ kiralık konut kura tarihi ve sonuç sorgulama ekranı…
TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi tarihi, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk etap için kura heyecanı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1071 konut için gerçekleştirilecek kura çekimine ilişkin yaptığı açıklamada tarih bilgisi verdi. Bakan Kurum'un açıklaması sonrası başvuru sahipleri, kura takvimine ve sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? TOKİ 1071 kiralık konut kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte 2026 TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi takvimine ilişkin son durum...
TOKİ 1071 KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçirdiği Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde 1071 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişinin kesin tarihi henüz açıklanmadı.
TOKİ, 26 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada başvuruların tamamlandığını ve inceleme sürecinin ardından ekim ayında kura çekileceğini duyurmuştu. Ancak ekim ayında planlanan çekiliş gerçekleşmedi.
BAKAN KURUM ARALIK AYINI İŞARET ETTİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada ilk 1071 kiralık konutun anahtarlarının aralık ayında teslim edilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Ancak TOKİ İstanbul 1071 kiralık konut kura çekiminin yapılacağı gün ve saate ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.
Konuyla ilgili TOKİ'den yeni bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İstanbul 1071 kiralık konut kura sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru şartlarını karşılayan vatandaşların hak sahipliği durumu, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak.
TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ 1071 kiralık konut kura sonuçlarının, çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi ve projeye ait bilgilendirme sayfası üzerinden duyurulması bekleniyor.
Başvuru sahipleri, mevcut başvuru bilgilerini e-Devlet'teki TOKİ Konut/İşyeri Başvurusu hizmetinden takip edebiliyor.
TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk etapta 12 ilçede toplam 1071 konut tahsis edilecek. Konutlar dört farklı bölgede gruplandırıldı.
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla, Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut
TOKİ'nin açıkladığı plana göre proje kapsamında ilerleyen dönemde İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşlara sunulması hedefleniyor.
TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul'da kiralık sosyal konut projesinin aylık kira bedelleri, konutların oda sayısına ve bulunduğu bölgeye göre değişiyor. TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar 10 bin TL'den başlıyor.
Konut tipi: 1+1
Aylık kira bedeli: 10.000 TL
Konut tipi: 2+1
Aylık kira bedeli: 12.000 - 17.000 TL
Konut tipi: 3+1
Aylık kira bedeli: 15.000 - 18.000 TL
Konut tipi: 4+1
Aylık kira bedeli: 18.000 - 20.000 TL
Proje kapsamında konutlar en fazla üç yıllığına kiralanacak. Teslim tarihinden itibaren ilk 12 ay boyunca kira bedellerinde artış yapılmayacak. İlk artış, bu sürenin ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE esas alınarak uygulanacak.
Konut tahsis sözleşmesi imzalanmadan önce bir aylık kira bedeli tutarında teminat alınacak.
TOKİ 1071 KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ'nin İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi için başvuru şartları daha önce açıklanmıştı. Buna göre başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlaması ve İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi gerekiyor.
Projeden yararlanabilmek için aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması ve başvuru sahibi veya eşi adına tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması şartı aranıyor.
Ayrıca son beş yıl içerisinde konut alım satımı yapmamış olmak ve daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak da başvuru koşulları arasında bulunuyor. Evli olma şartı aranırken başvuru döneminin sonunda 65 yaşını doldurmuş kişiler bu şarttan muaf tutuluyor.
Konutlar genç evli aileler, iki veya daha fazla çocuklu aileler ve diğer aileler için belirlenen kategorilere göre tahsis edilecek.