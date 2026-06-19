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        Haberler Bilgi Gündem YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 20-21 Haziran 2026 YKS günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı olacak, kimler faydalanabilecek?

        YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 20-21 Haziran 2026 YKS günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı olacak?

        Üniversite hayaliyle sınava hazırlanan adaylar, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS öncesinde ulaşım detaylarını araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul'da sınav günlerinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Marmaray, İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay ve şehir hatları vapurlarının durumu hakkında bilgi almak isteyen adaylar ve veliler, güncel açıklamalara odaklanmış durumda. Peki, YKS 2026 süresince İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz mi olacak, bu uygulamadan kimler faydalanabilecek? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        1

        Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde büyük bir heyecana sahne olacak. Sınav merkezlerine zamanında ulaşmak isteyen adaylar ve veliler ise ulaşım seçeneklerine dair detayları araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul’da sınav günlerinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Marmaray’dan metroya, metrobüsten İETT otobüslerine, tramvaydan vapura kadar birçok ulaşım aracının durumu gündemdeki yerini koruyor. Peki, YKS hafta sonunda İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz mi olacak? İşte merak edilen uygulamaya dair tüm ayrıntılar…

        2

        YKS 2026: TYT, AYT, YDT NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

        21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak.

        Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te yapılacak.

        3

        20-21 HAZİRAN 2026 YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS kapsamında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin resmi açıklaması henüz yapılmadı. İBB'den konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimiz güncellenerek detaylar eklenecektir.

        4

        GEÇEN YIL ÜCRETSİZ MİYDİ?

        Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi, YKS'ye giren adaylar ile sınav görevlilerine toplu taşımada ücretsiz ulaşım imkânı sağlamıştı. Sınav giriş belgesi veya görevli kimliğini ibraz eden vatandaşlar, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT ve özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, Tünel ve Şehir Hatları vapurlarından ücretsiz yararlanabilmişti.

        Uygulama, sınavın başlayacağı saatten 2 saat önce başlayıp sınavın sona ermesinin ardından 2 saat daha devam etmişti. 2026 yılına ilişkin uygulamanın da İBB'nin yapacağı resmi açıklamanın ardından netlik kazanması bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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