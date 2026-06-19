Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde büyük bir heyecana sahne olacak. Sınav merkezlerine zamanında ulaşmak isteyen adaylar ve veliler ise ulaşım seçeneklerine dair detayları araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul’da sınav günlerinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Marmaray’dan metroya, metrobüsten İETT otobüslerine, tramvaydan vapura kadar birçok ulaşım aracının durumu gündemdeki yerini koruyor. Peki, YKS hafta sonunda İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz mi olacak? İşte merak edilen uygulamaya dair tüm ayrıntılar…