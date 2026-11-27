THY’den indirimli bilet kampanyası: THY yurt dışı indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerdeki uçuşlar ve hangi ülkeler için geçerli, bilet fiyatları ne kadar?
Türk Hava Yolları, Güney Avrupa'daki uçuş noktalarına yönelik indirimli bilet kampanyası başlattı. THY 'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 1 Aralık'a kadar bilet satın alan yolcular, 5 Ocak-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla seyahat edebilecek. Peki THY yurt dışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkeler için geçerli, bilet fiyatları ne kadar?
THY’den indirimli bilet kampanyası duyurusu geldi. Yolcular, kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi, çağrı merkezi ve satış ofisleri üzerinden ulaşabilecek. Peki THY yurt dışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkeler için geçerli olacak ve bilet fiyatları ne kadar?
THY’DEN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI
Türk Hava Yolları, Güney Avrupa'daki uçuş noktalarına yönelik 119 dolardan başlayan fiyatlarla gidiş-dönüş bilet kampanyası başlattı. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların 1 Aralık'a kadar bilet alması gerekiyor.
Kampanya kapsamında gidiş-dönüş biletler Priştine'ye 119, Tiran, Üsküp ve Saraybosna'ya 129, Tivat ve Podgorica'ya 139, Atina ve Selanik'e 149, Ljubljana ve Zagreb'e 189 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Dubrovnik, Belgrad, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari ve Palermo'ya ise 199 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.
Kampanya kapsamında Sevilla, Milano, Roma, Venedik ve Bologna'ya 209, Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya, Bilbao, Lyon, Marsilya, Toulouse ve Bordo'ya 219 dolardan başlayan fiyatlarla uçulabilecek.
Paris ve Nice için gidiş-dönüş bilet fiyatları 229 dolardan, Lizbon ve Porto için ise 249 dolardan başlayacak.
KAMPANYA SINIRLI SAYIDA KOLTUK İÇİN GEÇERLİ
THY'nin resmi internet sitesinde geçerli olan kampanya fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde farklılık gösterebilecek.
Yolcular, kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi, çağrı merkezi ve satış ofisleri üzerinden ulaşabilecek.