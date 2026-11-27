Gençlik yıllarında hiç düşünmeden yaptığımız hareketler, ilerleyen yaşlarda daha fazla dikkat ve çaba gerektirebiliyor. Bir bardağı tutmak, merdivenlerden inmek veya küçük nesneleri kavramak zamanla zorlaşabiliyor. Uzmanlar, yaşla birlikte hareket kabiliyetinde meydana gelen değişimlerin yalnızca kas gücünün azalmasından kaynaklanmadığına dikkat çekiyor. İşte yaş ilerledikçe sakarlığın artmasının nedenleri ve hareket kabiliyetini korumanın yolları...

HARVARD ÜNİVERSİTESİ UZMANI NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Harvard Health Publishing'in 1 Eylül 2025 tarihinde yayımladığı yazıda, Dr. Howard E. LeWine yaşla birlikte artan sakarlığın nedenlerini ele aldı. Görme, işitme, dokunma duyusu, kas gücü ve sinir sistemindeki değişimlerin hareketlerimizi etkileyebildiğine dikkat çekti.

BEYNİN TEPKİ VERME HIZI YAVAŞLIYOR

Yaş ilerledikçe beyin, omurilik ve sinir sisteminde meydana gelen değişimler, bilgilerin işlenme hızını azaltabiliyor. Bu nedenle aniden karşımıza çıkan bir engele veya elimizden kaymak üzere olan bir eşyaya zamanında tepki vermek zorlaşabiliyor.

KAS GÜCÜ 35 YAŞINDAN SONRA AZALMAYA BAŞLAYABİLİYOR

ABD Ulusal Yaşlanma Enstitüsünün (NIA) aktardığı araştırmalara göre kas kütlesi ve kas gücü genellikle 30-35 yaşlarında en yüksek seviyesine ulaşıyor. Sonraki yıllarda başlayan düşüş, ileri yaşlarda hız kazanabiliyor. Kasların zayıflaması ise günlük hareketlerin gerçekleştirilmesini zorlaştırabiliyor.

GÖRME DUYUSUNDAKİ DEĞİŞİMLER DE ETKİLİ

Yaşla birlikte yakındaki nesneleri görmek, renkleri birbirinden ayırt etmek ve değişen ışık koşullarına uyum sağlamak zorlaşabiliyor. Bu değişimler günlük yaşamda nesnelere çarpma ve takılma riskini artırabiliyor. Düzenli göz muayenesi ve yeterli aydınlatma bu açıdan önem taşıyor.

DENGE SİSTEMİ ESKİSİ KADAR VERİMLİ ÇALIŞMAYABİLİYOR

İç kulak ve beynin birlikte çalışmasıyla sağlanan denge mekanizması, yaşlanma sürecinden etkilenebiliyor. Denge sorunları yaşayan kişiler yürürken, yön değiştirirken veya ayağa kalkarken daha fazla zorlanabiliyor.

KULLANILAN İLAÇLAR SAKARLIĞI ARTIRABİLİYOR

Bazı ilaçların baş dönmesi, sersemlik ve uyku hali gibi yan etkileri bulunuyor. Bu etkiler kişinin hareketlerini kontrol etmesini zorlaştırabiliyor. Böyle bir durumda kullanılan ilaçların doktor tarafından değerlendirilmesi önem taşıyor.

UYKUSUZLUK DA SAKARLIĞA NEDEN OLABİLİYOR

Yetersiz ve kalitesiz uyku, dikkat ve denge üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Özellikle aynı anda birden fazla işle uğraşmak, yorgunlukla birleştiğinde günlük kazaların yaşanmasını kolaylaştırabiliyor.

65 YAŞ ÜZERİNDE HER DÖRT KİŞİDEN BİRİNDEN FAZLASI DÜŞÜYOR

ABD Ulusal Yaşlanma Enstitüsüne göre 65 yaş ve üzerindeki her dört kişiden birinden fazlası yılda en az bir kez düşüyor. Ancak evde alınabilecek güvenlik önlemleri, düzenli egzersiz ve sağlık kontrolleriyle düşme riskinin azaltılması mümkün.

TENİS TOPUYLA EL KASLARINIZI ÇALIŞTIRIN

Dr. Howard E. LeWine, el becerilerini geliştirmek için tenis topu sıkmak, parmakları nazikçe esnetmek, yapboz yapmak ve düğme iliklemek gibi basit aktiviteler öneriyor. Bu hareketler el kaslarının gücünü ve ince motor becerilerini destekleyebiliyor.

DENGE EGZERSİZLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Sağlık durumuna uygun yürüyüşler, kas güçlendirme çalışmaları ve denge egzersizleri ileri yaşlarda hareket kabiliyetinin korunmasına yardımcı oluyor. ABD Ulusal Yaşlanma Enstitüsü, aerobik egzersizlerin yanı sıra haftada en az iki gün kas güçlendirme çalışmaları yapılmasını öneriyor.

EVDEKİ KÜÇÜK AYRINTILARA DİKKAT EDİN

Yetersiz aydınlatma, sabitlenmemiş halılar ve kaygan zeminler günlük kazalara davetiye çıkarabiliyor. Özellikle gece kullanılan alanların aydınlatılması, halıların zemine sabitlenmesi ve banyolarda tutunma barlarının kullanılması düşme riskini azaltabiliyor.

HER SAKARLIĞI YAŞLILIĞA BAĞLAMAYIN

Sakarlığın kısa süre içerisinde belirgin şekilde artması, sık sık düşmeye başlamak veya günlük işleri yapmakta zorlanmak başka sağlık sorunlarına işaret edebiliyor. Özellikle aniden gelişen denge ve koordinasyon kaybı, konuşma bozukluğu veya tek taraflı güçsüzlük durumunda acil tıbbi yardım alınması gerekiyor.