Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan zeytinyağı, özellikle kış aylarında düşük sıcaklıklara maruz kaldığında görünüm ve kıvam değiştirebiliyor. Şişenin içerisinde oluşan beyaz parçacıklar ve tortuya benzeyen görüntüler, tüketicilerin aklına zeytinyağının bozulup bozulmadığı sorusunu getiriyor. Bazı tüketiciler ise zeytinyağının donmasını saflığının bir göstergesi olarak kabul ediyor. Peki bu inanış ne kadar doğru? İşte zeytinyağının soğukta katılaşmasının nedenleri ve doğru saklama yöntemleri...

ZEYTİNYAĞI SOĞUKTA NEDEN KATILAŞIYOR?

Zeytinyağının içerisinde farklı yağ asitleri ve doğal mumsu bileşenler bulunuyor. Sıcaklık düştüğünde bu bileşenlerin bir kısmı kristalleşmeye başlıyor. Bunun sonucunda zeytinyağı önce bulanıklaşıyor, ardından daha yoğun bir kıvam alarak kısmen veya tamamen katılaşabiliyor.

HER ZEYTİNYAĞI AYNI SICAKLIKTA DONMUYOR

Zeytinin yetiştirildiği bölge, iklim koşulları, zeytin çeşidi ve yağın doğal bileşimi katılaşma sürecini etkiliyor. Bu nedenle iki farklı zeytinyağı aynı sıcaklıkta bekletilse bile birbirinden farklı görünümlere sahip olabiliyor.

ŞİŞEDEKİ BEYAZ PARÇACIKLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Soğukta bekleyen zeytinyağının içerisinde oluşan beyazımsı parçacıklar, doğal yağ bileşenlerinin kristalleşmesinden kaynaklanabiliyor. Bu görüntü tek başına zeytinyağının bozulduğu anlamına gelmiyor.

DONAN ZEYTİNYAĞI DAHA MI KALİTELİ?

Zeytinyağının buzdolabında donmasının saf ve kaliteli olduğunu gösterdiğine yönelik yaygın bir inanış bulunuyor. Ancak ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi Davis Zeytin Merkezi tarafından yapılan araştırmalar, bu yöntemin güvenilir bir kalite testi olmadığını ortaya koyuyor.

YEDİ FARKLI YAĞ ÜZERİNDE DENEY YAPILDI

Araştırmacılar, 2013 yılında yedi farklı yağ örneğini 4,7 derece sıcaklıkta bekleterek inceledi. İlk 60 saatte hiçbir örnekte katılaşma görülmezken 120 saatin sonunda bazı örneklerde kısmi katılaşma başladı. Ancak 180 saat sonunda bile hiçbir örnek tamamen katılaşmadı.

DONMAYAN ZEYTİNYAĞI SAHTE Mİ?

Zeytinyağının soğukta sıvı kalması, içerisine başka yağların karıştırıldığını kanıtlamıyor. Yağın saflığını ve kalitesini belirlemek için kimyasal analizler ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilen duyusal değerlendirmeler gerekiyor.

KATILAŞAN ZEYTİNYAĞI YENİDEN KULLANILABİLİR Mİ?

Kuzey Amerika Zeytinyağı Birliğine göre soğuk nedeniyle katılaşan zeytinyağı, oda sıcaklığına getirildiğinde yeniden sıvı hale dönüyor. Bu fiziksel değişim tek başına yağın tüketilmesine engel oluşturmuyor.

ZEYTİNYAĞI BUZDOLABINDA SAKLANMALI MI?

Düşük sıcaklıklar zeytinyağının oksidasyon sürecini yavaşlatabiliyor. Ancak günlük kullanım açısından serin ve karanlık bir mutfak dolabı daha pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yağın sürekli soğutulup yeniden ısıtılmasından kaçınılması öneriliyor.

ZEYTİNYAĞI KAÇ DERECEDE SAKLANMALI?

Uluslararası Zeytin Konseyi, zeytinyağının 13 ile 25 derece arasındaki sıcaklıklarda saklanmasını öneriyor. Yağın kalorifer, ocak, fırın ve doğrudan güneş ışığı alan pencerelerden uzak tutulması da önem taşıyor.

ŞİŞENİN RENGİ DE ÖNEM TAŞIYOR

Zeytinyağının uzun süre ışığa maruz kalması, kalitesinin ve tazeliğinin azalmasına neden olabiliyor. Bu nedenle koyu renkli cam şişeler veya ışık geçirmeyen, gıdaya uygun ambalajlar tercih edilmeli.

BÜYÜK ŞİŞELER ALIRKEN DİKKAT!

Kaliforniya Üniversitesi Davis'in güncel zeytinyağı rehberine göre tüketim alışkanlıklarına uygun büyüklükte ambalajlar satın almak, yağın tazeliğini korumak açısından önem taşıyor. Açılan şişenin kapağının her kullanımdan sonra sıkıca kapatılması da öneriliyor.

ZEYTİNYAĞININ BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Zeytinyağının soğukta katılaşmasından ziyade kokusunda ve tadında meydana gelen değişikliklere dikkat edilmeli. Uzun süre hava, ışık ve sıcaklığa maruz kalan zeytinyağı oksidasyon nedeniyle tazeliğini, doğal aromasını ve lezzetini kaybedebiliyor.