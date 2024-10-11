Bayburt'ta bilimsel farkındalığı artırmayı hedefleyen "Bilimin Işığında Bayburt" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Yenişehir Parkı'nda Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla etkinlik düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, eğitim ve öğretimdeki değişim ve gelişimlere vurgu yaptı:

"Bilindiği üzere eğitim ve öğretim anlayışı her geçen gün kendini yenilemekte ve farklılaşmaktadır. Bu kapsamda, eğitim ve öğretim sadece dört duvar arasındaki sınıf ortamından çıkıp, sürekli kendini güncelleyen bilgi ve teknoloji ışığında teoriden pratiğe doğru tarif edilemez bir hızla ilerlemektedir. Eğitim öğretim, zamanla öğretmenin bilgi sunmasından uzaklaşarak, öğrenenin bilgiyi keşfetmesine dayanan bir hale gelmiştir. Bu bağlamda bilim ve toplum programları, değişen ve gelişen eğitim öğretim anlayışında büyük bir öneme sahiptir."