BİM aktüel indirimi ne zaman?

Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan BİM, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bulunan mağazaları ile hafta içi ve hafta sonları vatandaşlara hizmet veriyor. BİM'in, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 mağazası bulunuyor.

Diğer pek çok ürününde olduğu gibi teknolojik ürünlerini de piyasa değerinin yüzlerce lira altında fiyatlara satışa sunan BİM ürünleri kaçırmak istemeyenlerin sıkı takibinde. Özellikle BİM Aktüel ürünler kategorisi, ürün çeşitliliği ve fiyatların uygunluğu nedeniyle vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bu kampanyalarda giyimden, mutfak ihtiyaçlarına, teknolojik ürünlerden, bebek arabalarına kadar birçok farklı müşteri tipine hitap eden ürünler bulunuyor.

BİM AKTÜEL İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Türkiye'nin 81 ili ve yüzlerce ilçesinde 6.672 mağazasıyla ucuzluk ve kaliteyi buluşturan BİM'in aktüel indirim günü her hafta CUMA günleri yapılıyor. BİM, haftanın her cuma gününde farklı indirim kataloglarıyla müşterilerinin karşısına çıkıyor.

BİM MESAİ SAATLERİ 2019

BİM şubeleri hafta içi ve hafta sonu mesaiye sabah saat 9.00'da başlıyor. BİM'in tüm marketleri tüm il ve ilçelerde 12 saat boyunca kesintisiz hizmet veriyor. BİM'de mesai akşam saat 21.00'e kadar devam ediyor. Öğle tatilinde personel dönüşümlü olarak çalıştığı için market kapanmıyor. Sadece cuma günleri cuma namazı bitimine kadar kapanıyor.

BİM şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet veriyor.