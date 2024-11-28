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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: 29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel 29 Kasım kataloğu

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta kasım ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 29 Kasım 2024 BİM aktüel kataloğu ile kasım ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 22:54 Güncelleme: 28.11.2024 - 22:54
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        BİM 29 Kasım aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 29 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

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        29 KASIM 2024 BİM AKTÜEL KATALOG

        Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL

        Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL

        Kumtel 11 Dilim Radyatör 2.490 TL

        Senna 32' HD Ready Android 13 Smart Tv 4.750 TL

        TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.975 TL

        Heifer Saç Kurutma Makinesi 579 TL

        3

        Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

        Key Smart Pet Su Sebili 699 TL

        Seramik Mama/Su Kabı 249 TL

        El Fenerli Tuvalet Torbası 79 TL

        Froggo Furminatör Pet Tarağı 129 TL

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        Berlin Düdüklü Tencere Seti 899 TL

        Amboss Çaydanlık 749 TL

        Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 229 TL

        Rakle Cam Kupa 19 TL

        Gold Tepsi 29 TL

        5

        Karnıyarık Tencere 549 TL

        Balpeteği Kare Fırın Tepsisi 109 TL

        Balpeteği Oval Fırın Tepsisi 2'li 199 TL

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