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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM'e kamp ürünleri geliyor! BİM 2 Mayıs Cuma aktüel kataloğu yayında! BİM'de bu cuma neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM 2 Mayıs Cuma aktüel kataloğu ile güncel ürünler listesi

        BİM 2 Mayıs Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; kamp ürünlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 2 Mayıs Cuma kataloğu ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 18:33 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:33
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        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mayıs ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel 2 Mayıs Cuma kataloğu...

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        KAMP ÜRÜNLERİ SATIŞTA! İŞTE AKTÜEL KATALOG

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