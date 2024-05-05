Bingöl'de otomobil ata çarptı: Ölü ve yaralılar var
Bingöl'de otomobil ata çarptı. Kazada, otomobildeki 1 kişi ile otomobilin çarptığı at öldü, 5 kişi yaralandı
Giriş: 05.05.2024 - 01:41 Güncelleme: 05.05.2024 - 01:41
M.K. idaresindeki otomobil, Bingöl-Sancak beldesi kara yolunun 20. kilometresinde yola aniden çıkan ata çarptı.
Kazada sürücü M.K. yaşamını yitirdi, araçtaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin çarptığı at ise öldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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