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        Bingöl'de "Nehirden denize özgür Filistin ve ramazan" programı düzenlendi

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Nehirden denize özgür Filistin ve ramazan" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 23:37 Güncelleme: 08.03.2024 - 23:51
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        Bingöl'de "Nehirden denize özgür Filistin ve ramazan" programı düzenlendi
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Nehirden denize özgür Filistin ve ramazan" programı düzenlendi.

        Solhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, sinevizyon gösterimi ile devam etti.

        Programda, Türkiye Gençlik Vakfı İlçe Temsilcisi Abdulkadir Arutay ile Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Dağılma bir konuşma yaptı.

        Yapılan duaların ardından etkinlik sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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