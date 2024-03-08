Bingöl'de "Nehirden denize özgür Filistin ve ramazan" programı düzenlendi

Programda, Türkiye Gençlik Vakfı İlçe Temsilcisi Abdulkadir Arutay ile Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Dağılma bir konuşma yaptı.

Solhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, sinevizyon gösterimi ile devam etti.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Nehirden denize özgür Filistin ve ramazan" programı düzenlendi.

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