        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de husumetli iki aile barıştırıldı

        Bingöl'de aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 17:27 Güncelleme: 28.09.2025 - 17:27
        Bingöl'de husumetli iki aile barıştırıldı
        Bingöl'de aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

        Kentte Bağsiz ve Sanır ailelerinin arasında, yaklaşık 2 ay önce 2 kişinin yaralandığı kavganın ardından başlayan husumetin sona ermesi için kanaat önderleri girişimde bulundu.

        Ailelerin ikna edilmesinin ardından bir restoranda barış yemeği düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualarının ardından her iki ailenin fertleri el sıkıştı.

        Törende konuşan eski AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, husumetin büyümeden barışla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Fehmioğlu, söz konusu olayın daha üzücü hadiselere dönüşmemesinde ve barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Husumetin sona ermesi için girişimde bulunanlardan İbrahim Ataoğlu da aralarındaki husumeti sonlandırdıkları için ailelere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

