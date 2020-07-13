Bingöl’de yağış etkili, karantinadaki mezrayı sel bastı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de yağış etkili, karantinadaki mezrayı sel bastı

İHA

Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan yağış sonrası dereler coştu, Covid19 nedeniyle karantinada bulunan bir mezrayı ise sel bastı.

Bingöl’de yağış etkili, karantinadaki mezrayı sel bastı

Bingöl’ün yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan yağış sonrası dereler coştu, Covid19 nedeniyle karantinada bulunan bir mezrayı ise sel bastı.
Meteorolojinin uyarısını yaptığı yağış Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde dün akşam saatlerinde etkili oldu. Etkili olan yağışla birlikte Yedisu ilçesi Elmalı köyü bölgesinde dereler coştu. Karlıova ilçesine bağlı Molaşkir Köyü Tarlacık Mezrası’nda ise taşan dere sele yol açtı. Covid19 nedeniyle karantinada bulunan mezrada kalanlar, jandarma ekiplerinin uyarısı ile bölgeden uzaklaştı. Selde 1 büyük baş hayvanın telef olurken, bir ahır ile 2 evde kısmen zarar oluştu.
Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, bugün için Bingöl’de öğle saatlerinden itibaren kısa süreli sağanak yağışların beklendiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Teröristlerden arındırılan 'kayıp şehir' Pargasur´a ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Teröristlerden arındırılan 'kayıp şehir' Pargasur´a ...
Solhan Spor, Alper Özdemir ile anlaştı
YEREL HABERLER Solhan Spor, Alper Özdemir ile anlaştı
Öğrenciler, deprem sonrası yapay zeka ile hasar tespiti yapan yazılım geliştirdi
YEREL HABERLER Öğrenciler, deprem sonrası yapay zeka ile hasar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X