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        Haberler Gündem Güncel Bingöl Havalimanı'nda 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

        Bingöl Havalimanı'nda 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

        Bingöl Havalimanı'nda valizlere gizlenmiş 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:01 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:01
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        Havalimanında ele geçirildi
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        Bingöl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce Bingöl Havalimanı'nda valizlere gizlenmiş 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        2 TUTUKLAMA

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        #Bingöl
        #uyuşturucu
        #bingöl havalimanı
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