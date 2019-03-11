Binlerce okula 'beslenme dostu' sertifika

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Beslenme Dostu Okullar Programı" ile Türkiye genelinde resmi ve özel okulların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirilmesi amaçlanıyor.
MEB'e bağlı okul öncesi (anaokulu),ilkokul, ortaokul ve liseler ile mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim uygulama ve iş eğitim merkezlerini kapsayan programda belirlenen kıstasları yerine getirenlere "Beslenme Dostu Okul" sertifikası veriliyor.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla da Beyaz Bayrak Projesi yürütülüyor. Bu proje kapsamında gerekli hijyen koşullarını yerine getirmeyi başaran okullar, "Beyaz Bayrak" sertifikası ile ödüllendiriliyor.
"Beslenme Dostu Okul" sertifikasını alabilmek için okulun her şeyden önce "Beyaz Bayrak" sahibi olması gerekiyor.
9 BİN 504 OKULA BEYAZ BAYRAK
MEB verilerinden derlenen bilgilere göre, 2018'de "Beyaz Bayrak Projesi" kapsamında sertifika almaya hak kazanan okul sayısı 9 bin 504 oldu. Bakanlıkça sertifika sahibi olmayan okulların belirlenen koşullara uygun hale getirilmesi amacıyla çalışmalar bu yıl da devam ettirilecek.
"Beslenme Dostu Okullar Programı" ile de geçen yıl sertifikalandırılan okul sayısı 4 bin 970'e ulaştı.
Bu program kapsamında okullardan "Okul Sağlığı Yönetim Ekibi" oluşturarak beslenme dostu okul programı hazırlamaları, öğrencilere yönelik beslenme eğitimi ile etkinlikler düzenlemeleri, beden eğitimi faaliyetleri, velilere yönelik sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında yapacakları bilgilendirme çalışmaları faaliyetleri yerine getirmeleri bekleniyor.
Bu çerçevede okullarda düzenli denetimler gerçekleştiriliyor.
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