Bir Deli Rüzgar 6. bölümüyle final yapma kararı aldı. Başrollerinde Hatice Aslan, Pınar Deniz, Berk Cankat ve Almila Ada'nın yer adlığı Bir Deli Rüzgar dizisi aynı zamanda bir dönem dizisi olma özelliği taşıyordu. Peki Bir Deli Rüzgar neden final yapıyor?

BİR DELİ RÜZGAR 6. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

BİR DELİ RÜZGAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Bir Deli Rüzgar dizisi 20 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek olan 6. bölümüyle birlikte final yapacak. Dizinin neden final yapacağı izleyiciler tarafından merak edilirken, yayıncı kuruluştan ya da yapımcı şirketten resmi bir açıklama gelmedi.

BİR DELİ RÜZGAR 5. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Uğur’un Gökçe’yi elinden almasına sinirlenen Ayhan, yeni planını devreye sokar. Bu plan, Uğur ve Tunahan’ı aynı safta yer alacakları bir arbedeye sokacak, aradaki buzların az da olsa erimesine sebebiyet verecektir. Melike Uğur’a tüm gerçekleri anlatmanın bir yolunu bulur. Uğur’un duydukları karşısında gireceği yol onu bambaşka bir sır ile karşılaştıracaktır.

Geçmişte ise Sevim Soylu ile ilgili sır perdesinin aralanması ve tüm gözlerin Melike’ ye dönmesi ile birlikte Reşat ikinci kez Melike’nin peşine düşmüştür. Ancak bu görev Melike ve Reşat arasındaki kıvılcımı tetiklerken Reşat ile Ahmet’i karşı karşıya getirecektir.

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