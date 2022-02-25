

Kadim Anadolu medeniyetlerinin yaşam tarzını, yöresel geleneklerini ve kültürel dokusunu gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Kenan Yavuz Kültür Vakfı tarafından Bayburt’ta kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Habitat TV’nin yapımı olan “Bir Sahiplenme Hikâyesi” belgeselini izleyiciler ile buluşturdu. Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilen ön gösterime iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.