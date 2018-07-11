İstanbul'un birçok yerinde şubesi bulunan bir restoranda garson ve komi olarak görev yapan 3 çalışan, mesai bitiminde işyerinden aldıkları bira ve kolaları yangın çıkışında içtikleri iddiasıyla mahkemelik oldu. Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre işyerinin şikayeti üzerine 3 çalışan hakkında, işyerine ait bira ve kolaları içerek "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak" suçunu işledikleri gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

BİRALARI TİŞÖRTLERİNİN ALTINDA GÖTÜRDÜLER

Olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Şüpheliler Serhat G. ve Murat Ş. restoranda garson, Can A. ise komi olarak çalışıyordu. Geçen aralık ayında mesai bitimi restoran kapandıktan sonra 3 çalışma arkadaşı, izinsiz olarak işyerinin mutfağından kola ve tişörtlerinin altında biraları getirerek yangın çıkış alanında içtiler.

SUÇ DUYURUSU

Olayın fark edilmesi üzerine işyeri yetkilileri 3 çalışanın eyleminin işyeri ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BİRALARI DIŞARIDAN ALMIŞLAR

İşyerinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan savcılık tarafından şüphelilerin ifadesini aldı. Şüpheli Can A., aralarında topladıkları paralar ile dışarıdan aldıkları biraları iş yerinde içtiklerini söyledi. Serhat G. ise, Murat Ş. ile dışarıdan aldıkları birayı işyerinin dolabında bulunan soğuk bira ile değiştirerek içtiğini söyledi. Şüpheli Murat Ş. ise Serhat ile Can'ın işyerinde bira içtiklerini, kendisinin ise dolapta bulunan kolalardan bir tane alarak içtiğini ifade etti. .

7 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Savcılık, 3 şüpheli hakkında işyerinde bulunan ve kendilerine teslim edilen bira ve kolaları içerek "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçunu işledikleri iddiasıyla 1 yıldan 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.