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Birbirinden başarısız dövme modelleri!

Giriş: 03.05.2019 - 09:37 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Güzel yapıldığında oldukça estetik görünen dövmeler kötü bir sanatçının elinden çıktığında tam bir faciaya dönüşebiliyor! İnsanların hayatı sorgulatan başarısız dövme seçimleri!

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    Günümüzde artık çoğu kişide dövmeye rastlamak mümkün...  Hangi amaçla yaptırırsanız yaptırın, dövmeler kişisel zevklerinizden hayattaki amacınıza, isteklerinizden düşünce yapınıza kadar sizin hakkında ufak tefek ipuçları veriyor.

     

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    Başarılı dövmelere söyleyeceğimiz sözümüz yok ancak bu fotoğraftaki insanlar öyle dövmeler tercih etmişler ki diyecek söz bulamıyoruz. Örneğin bu karede "Hayatım için teşekkür ederim anne" gibi bir cümle yazılmaya çalışılsa da 'thenks', 'mother ve 'lıfe' sözcüklerinin yanlış yazılması işin rengini değiştiriyor. 

     

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    İşte hayatı sorgulatan dövme modelleri...

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