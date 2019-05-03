Birbirinden başarısız dövme modelleri!

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Başarılı dövmelere söyleyeceğimiz sözümüz yok ancak bu fotoğraftaki insanlar öyle dövmeler tercih etmişler ki diyecek söz bulamıyoruz. Örneğin bu karede "Hayatım için teşekkür ederim anne" gibi bir cümle yazılmaya çalışılsa da 'thenks', 'mother ve 'lıfe' sözcüklerinin yanlış yazılması işin rengini değiştiriyor.