Mustafa Kemal’in de Yıldırım Ordularına bağlı olan 7. Ordu Komutanı olarak görev yaptığı Sina ve Filistin Cephesi neden açıldı? Osmanlı Devleti Sina ve Filistin Cephesinde kimlerle savaşmıştır? İşte, tüm detaylar…

Sina ve Filistin Cephesi Tarafları

Almanya’nın isteği üzerine açılmış bir cephe olan Sina ve Filistin Cephesi; Osmanlı Devleti ile İngilizleri karşı karşıya getirmiştir. Osmanlı ordusu, 1915 ve 1916 yılında Kanal Harekâtını düzenlemişti ve bu harekâtın amacı; Osmanlı İmparatorluğu'nun Süveyş Kanalı'nı ele geçirmesi ve Mısır'a yeniden sahip olmak istemesiydi. Başarılı olunursa İngilizlerin Uzak Doğu'daki sömürgeleri ile bağlantısı da kesilmiş olacaktı.

Ancak Çanakkale’de mağlup olan ve Gelibolu kuşatmasını kaldıran İngilizlerin, Çanakkale'deki birliklerinin bir kısmını Filistin cephesine nakletmeleri sonucu gerçekleşen Osmanlı harekatları başarısızlıkla sonuçlandı ve Arabistanlı Lawrence olarak tanınan Thomas Edward Lawrence’in organize ettiği bazı isyancı Arapların da etkisiyle Osmanlı ordusu Suriye'ye kadar geri çekilmek zorunda kaldı.

Tüm bu bilgiler ışığında, Osmanlı Devleti Sina ve Filistin Cephesinde kimlerle savaşmıştır sorusunun cevabı İngiltere olacaktır.

Sina ve Filistin Cephesi Nedenleri

Almanya’nın isteği üzerine açılan Sina ve Filistin Cephesi nedenleri şu şekilde listelenebilir: