Mustafa Kemal’in de Yıldırım Ordularına bağlı olan 7. Ordu Komutanı olarak görev yaptığı Sina ve Filistin Cephesi neden açıldı? Osmanlı Devleti Sina ve Filistin Cephesinde kimlerle savaşmıştır? İşte, tüm detaylar…
Sina ve Filistin Cephesi Tarafları
Almanya’nın isteği üzerine açılmış bir cephe olan Sina ve Filistin Cephesi; Osmanlı Devleti ile İngilizleri karşı karşıya getirmiştir. Osmanlı ordusu, 1915 ve 1916 yılında Kanal Harekâtını düzenlemişti ve bu harekâtın amacı; Osmanlı İmparatorluğu'nun Süveyş Kanalı'nı ele geçirmesi ve Mısır'a yeniden sahip olmak istemesiydi. Başarılı olunursa İngilizlerin Uzak Doğu'daki sömürgeleri ile bağlantısı da kesilmiş olacaktı.
Ancak Çanakkale’de mağlup olan ve Gelibolu kuşatmasını kaldıran İngilizlerin, Çanakkale'deki birliklerinin bir kısmını Filistin cephesine nakletmeleri sonucu gerçekleşen Osmanlı harekatları başarısızlıkla sonuçlandı ve Arabistanlı Lawrence olarak tanınan Thomas Edward Lawrence’in organize ettiği bazı isyancı Arapların da etkisiyle Osmanlı ordusu Suriye'ye kadar geri çekilmek zorunda kaldı.
Tüm bu bilgiler ışığında, Osmanlı Devleti Sina ve Filistin Cephesinde kimlerle savaşmıştır sorusunun cevabı İngiltere olacaktır.
Sina ve Filistin Cephesi Nedenleri
Almanya’nın isteği üzerine açılan Sina ve Filistin Cephesi nedenleri şu şekilde listelenebilir:
- İngiltere’nin sömürgeleri ile olan bağlantının kesilmek istenmesi.
- Osmanlı Devleti’nin Süveyş Kanalı’nı ele geçirip yeniden Mısır’a hâkim olmak istemesi
Sina ve Filistin Cephesi Sonuçları
Gazze Muharebeleri, Birüssebi Muharebesi, Kudüs Muharebesi ve Megiddo Muharebelerinin yaşanmış olduğu Birinci Dünya Savaşı Sina ve Filistin Cephesi sonuçları şunlardır:
- Osmanlı Devleti’nin mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır.
- Gazze, Kudüs, Filistin ve Şam İngilizlerin işgaline uğramıştır.
- Osmanlı orduları Suriye’nin içlerine kadar geri çekilmek zorunda kalmışlardır.
- Amman, Beyrut ve Halep Osmanlı Devleti tarafından kaybedilmiştir.
Mustafa Kemal Filistin Cephesinde Hangi Görevi Üstlenmiştir?
Mustafa Kemal; 1918 tarihinde Liman Von Sanders komutasında olan Yıldırım Ordularına bağlı olan 7. Ordu Komutanlığı’na getirilmiş ve Filistin cephesinde savaşmıştır. 7. Ordu Komutanlığı’na atanan Mustafa Kemal Paşa İstanbul’dan 22 Ağustos’ta trenle yola çıkmış ve 27 Ağustos’ta Halep’e ulaşmıştır. Filistin Cephesinde birçok muharebede savaşan Mustafa Kemal yine bu cephede Katma Muharebesinde de ordularını komuta etmiştir.
Katma Muharebesi; 26 Ekim 1918 tarihinde Türk Kuvvetleri ile Arap ve İngilizlerden oluşan birleşik ordu arasında gerçekleşen muharebedir. Osmanlı Devleti’ne bağlı orduların geri çekildiğini düşünerek taarruza başlayan İngilizler ve Araplar; hiç beklemedikleri bir direnişle karşılaşmışlardır.
Bu muharebe neticesinde Arap-İngiliz Müttefik Kuvvetleri, Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Yıldırım Ordular Grubu'na bağlı birlikler tarafından Kilis'in güneyinde durdurulmuş ve bu bölgede bir savunma hattı oluşturulmuştur.
Savunma hattının bu bölgede kurulması, 30 Ekim'de imzalanacak Mondros Ateşkes Anlaşması'na kadar Britanya İmparatorluğu ve Şerif Hüseyin'e bağlı birliklerin Toros geçitlerine ulaşarak buradan Anadolu içlerine sızması engellenmiştir.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasının ardından Mustafa Kemal; 31 Ekim’de Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atanmıştır ve Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İngilizler, Suriye’yi tamamen kontrolleri altına aldı.
Ayrıca Sina ve Filistin Cephesi; Mustafa Kemal’in 1. Dünya Savaşı’nda savaştığı son cephe olması açısında da büyük bir önem taşımaktadır. Mustafa Kemal’in 1. Dünya Savaşı’nda savaştığı diğer cepheler ise Çanakkale ve Kafkas Cephesi’dir.
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