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Birleşik Arap Emirlikleri "yetenekli yabancılara" vatandaşlık verecek

Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketlerde üniversite mezunu ve üst düzey çalışanları çoğunlukla yabancılardan seçiyor ancak vatandaşlık almak bugüne kadar çok kolay değildi.

Birleşik Arap Emirlikleri
BBC TÜRKÇE
- EPA

BAE, ülkede oturum izni olan yabancı çalışanlara vatandaşlık verilebileceğini, bu kişilerin "ülkeye değer kattığını" açıkladı. Ülkede çalışan yüzlerce yabancıya daha önce vatandaşlık teklifi yapılmıyordu.

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dubai Emirliği'nin lideri Şeyh Muhammed bin Raşid el Mahdum, vatandaşlık için yatırımcılar, özel yetenek sahipleri, doktorlar, mühendisler ve sanatçıların değerlendirileceğini açıkladı.

Şeyh Muhammed, bu kişiler ve ailelerinin çifte vatandaşlığı olabileceğini söyledi.

Ancak düşük maaşlı yabancıların bu kriterlere uyması bir hayli zor.

"Gelişim yolculuğumuza katkıda bulunabilecek kişileri cezbetmek için" böyle bir adım attıklarını belirten Şeyh Muhammed, vatandaşlık için başvuru süreci olmayacağını söyledi:

"Başvuru yerine bireyler BAE Emiri'nin aile üyelerini ya da üst düzey yetkilileri tarafından seçilerek vatandaşlığa aday gösterilecek. BAE Kabinesi de bu kişilerin vatandaşlığa uygun olup olmadığına karar verecek."

Koronavirüs salgını ve düşen petrol fiyatları sebebiyle on binlerce yabancı çalışan, son dönemde ülkeyi terk etti.

Abu Dabi merkezli The National gazetesine göre bu sistemle belli bir konuda uzmanlaşan kişilerle yabancı yatırımcıların ülkeyle daha derin bağlar kurması ve kolayca terk etme kararı vermemesi planlanıyor.

https://twitter.com/HHShkMohd/status/1355426127951572994

Küçük bir coğrafi alanı kaplayan ancak birçok ülkede aktif rol oynayan bu zengin Körfez ülkesi, son yıllardaki mali gelişimini ve turizm merkezi haline gelecek hızlı büyümesini çok büyük oranda yabancı çalışanlara borçlu.

BBC'nin Arap ülkeleri üzerine çalışan editörü Sebastian Usher, yabancıların ülkedeki çalışanların yüzde 90'ından fazlasını ve yerleşik nüfusun da çoğunluğunu oluşturduğunu belirtiyor.

Yabancı çalışanlar çoğunlukla birkaç yıllık çalışma vizesi alıyor, vizeler çalışmaya devam etmeleri halinde uzatılıyor.

Sadece yönetici ya da yatırımcılar değil; düşük gelirli yabancı çalışanlar da ülkenin gelişimine önemli bir katkıda bulunuyor. İnşaat işçileri, hizmet sektörü çalışanları, otel görevlileri kazandıkları parayla geldikleri ülkede bıraktıkları ailelerine destek olurken BAE ekonomisinin büyümesi için de iş gücünü oluşturuyor.

Ancak bu kişilerin vatandaşlık alması pek olası gözükmediği gibi; yıllardır oturum izni ya da sosyal haklara erişim gibi öncelikler de sağlanmıyor.

Düşük gelirli kişilerin bu statüsü devam ederken son yıllarda BAE, ücretli üniversite öğrencileri, yatırımcı ve bazı alanlarda profesyonel çalışanlara uzun süreli oturum izinleri vermeye başladı.

2019'da Şeyh Muhammed "altın kart" isimli bir vize sistemi başlatmış; doktorlar, bilim insanları, yüksek notlar alan öğrenciler ve bu kişilerin ailelerine 10 yıllık oturum izni verilmişti.

2020'de "altın kart" sahibi olabilmek için şartlar hafifletildi ve daha fazla sayıda insan 10 yıllık oturum hakkı aldı.

Yeni duyurulan vatandaşlık hakkına sahip olmak için yatırımcıların BAE'de mülkü olması; doktorların ülkede en fazla ihtiyaç duyulan alanlarda ihtisas yapmış olması; teknik üretim üzerine çalışanların BAE makamlarınca onaylanmış patentlerinin olması; yaratıcı fikirlere sahip olanların çalıştıkları alanda dünya üzerinde öncü olması gerekiyor.

Pasaport verilecek yabancıların ülkedeki geniş kapsamlı kamu hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacağı henüz bilinmiyor. Ülkede 1,4 milyon vatandaş için ücretsiz eğitim, sağlık sistemi ve uygun ev kredileri gibi imkanlara milyarlarca dolar harcama yapılıyor.

Bu tarz geniş olanakları vatandaşlarına sağlayan zengin Körfez ülkelerinde genelde yabancılara pasaport verilmesi pek tercih edilmiyor. Doğuştan BAE vatandaşı erkeklerin evlenmesi ve çocukları olması halinde eşleri ve çocuklarına pasaport verilebiliyor. BAE vatandaşları olan ancak yabancı erkeklerle evlenen kadınların çocukları ise doğrudan vatandaşlık alamıyor. Bu çocukların başvurması halinde yıllar süren bir prosedür başlıyor.

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