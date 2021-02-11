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Bitcoin için harcanan enerji, Türkiye'nin elektrik kullanımının yüzde 40'ını aştı

Bitcoin üretimi için kullanılan bilgisayarlar tarafından harcanan enerji, Türkiye'nin enerji tüketiminin yüzde 40'ını aştı.

Bitcoin için harcanan enerji, Türkiye'nin elektrik kullanımının yüzde 40'ını aştı
Bitcoin için harcanan enerji, Türkiye'nin elektrik kullanımının yüzde 40'ını aştı
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BBC TÜRKÇE

Bitcoin üretimi için bilgisayarlar tarafından bir yılda harcanan enerji, Türkiye'nin yıllık enerji tüketiminin yüzde 40'ını aştı.

Bitcoin üretimi, özel bilgisayarlar ve işlemciler tarafından karmaşık hesaplamalar gerçekleştirilerek yapılıyor.

Bitcoin'in değerinin son bir yılda yedi kattan fazla artması, daha fazla kişinin Bitcoin üretimine girmesine yol açtı.

Böylece Bitcoin için harcanan enerji, tüm Arjantin'in tükettiği elektriği geride bıraktı.

Cambridge Üniversitesi'nin hesaplamasına göre Bitcoin üreticileri bir ülke olsaydı, dünyanın en fazla elektrik tüketen 30'uncu ülke olacaktı.

Bitcoin için harcanan enerji. Bitcoin için harcanan enerji pek çok ülkenin toplam tüketiminden fazla. .

Tesla ile ilgi arttı

Bu hafta otomobil üreticisi Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurması da kripto para birimine ilgiyi artırdı.

Öte yandan pek çok kişi bunun çevreye verdiği zarardan endişe duyuyor.

Cambridge Üniversitesi'nde bu hesaplamayı yapan ekipten Michel Rauchs, "Bitcoin özellikle bu kadar enerji tüketecek şekilde yaratıldı. Bitcoin fiyatı çok düşmedikçe elektrik tüketiminde de bir azalma göremeyeceğiz" dedi.

Araştırmacılar yalnızca ABD'de prizde takılı olan fakat kullanılmayan cihazların elektrik tüketiminin yıllık Bitcoin üretimine harcanandan 1,8 kat fazla olduğuna dikkat çekiyor.

Bitcoin üretimi, bir kişinin başka bir kişiye gönderdiği Bitcoinleri işlemek ve denetlemek için bilgisayarlarını kullandıran kişilere, nadiren verilen ödüller şeklinde yapılıyor.

Sistemin rastgele dağıttığı bu ödülleri almak isteyenler sıradan bilgisayarlar yerine bu işlemler için özel olarak tasarlanmış işlemciler, hatta bu işlemcilerden oluşan dev hangarlar kullanarak şanslarını artırmaya çalışıyor.

'Karbon vergisi alınmalı'

50 Fitlik Blockchain'in Saldırısı adlı kitabın yazarı David Gerard, sanal bir para birimi için bu kadar elektrik tüketilmesinin karbon salınımında azımsanmayacak bir artışa yol açtığını söylüyor ve ekliyor:

"Elon Musk, şirketin Bitcoin'e yatırım yapmasını sağlayarak Tesla'nın enerjide dönüşüm için attığı birçok adımı çöpe attı. Buradan geri adım atabilir mi emin değilim.

"Tesla 2020'de, vergi mükelleflerinin parasıyla 1,5 milyar dolarlık çevre sübvansiyonu almıştı. Buna karşılık büyük bir kısmı kömür santrallerinden alınan elektrikle üretilen Bitcoin'e aynı miktarda para yatırmaya karar verdi. Bu sübvansiyonun incelemeye alınması lazım."

Gerard, kripto para birimlerinin üretiminden bu kadar karbon salımı olması nedeniyle bu para birimlerine karbon vergisi uygulanmasını tavsiye etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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