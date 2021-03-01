Son 24 saat içinde 43,241.62 ve 46,848.02 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.77 artışla 46,229.75 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı da yüzde 17.85 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 18 milyar dolarlık artışla 861 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi, son 24 saatte yaklaşık 36 milyar dolar artışla 1.41 trilyon dolara yükseldi. Bitcoin'de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aştı.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 25'nin birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.

Toplam 8,614 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,946 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.1'ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 7.0 milyar dolarlık artışla 136 milyar dolara yükseldi.