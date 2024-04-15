Bitki toplarken uçurumdan düşüp öldü
Siirt'te 68 yaşındaki Ahmet Yıldız, ekmek yapımında kullanılan soryaz bitkisi toplarken uçurumdan düştü. Ekipler, saatler süren çalışma sonucu ulaştığı Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Siirt'in Merkez Kalender ve Yerlibahçe köyleri kırsalında ekmek yapımında kullanılan soryaz bitkisini toplamaya giden 68 yaşındaki Ahmet Yıldız sarp kayalık bölgede dengesini kaybederek uçuruma düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, saatler süren çalışma sonucu ulaştığı Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldız'ın cesedi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.