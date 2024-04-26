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        Bitlis'te 200 kilogram patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde toprağa gizlenmiş 200 kilogram patlayıcı madde, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 10:58 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:44
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        Bitlis'te 200 kilogram patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde toprağa gizlenmiş 200 kilogram patlayıcı madde, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dün, Tatvan ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu" gerçekleştirildi.

        Operasyonda kayalık alanda toprağa gizlenmiş roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, el bombası, 4 tenekeye yerleştirilmiş içinde 200 kilogram patlayıcı madde bulunan uzaktan kablo komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 20'li pil bloğu ve 15 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

        Ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler imha edildi.

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