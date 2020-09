Ahlat’ta 3 bina karantinaya alındı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs vakası tespit edilen 3 bina karantinaya alındı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği ilçe merkezindeki İki Kubbe Mahallesi Eyiler Mevkii dış kapı No: 1 adresindeki bina, İki Kubbe Mahallesi Eyiler Mevkii No: 24 adresindeki bina ve Selçuklu Mahallesi Şehit Mesut Ardıç Caddesi Narin Apartmanı Kat: 6 No: 38 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle geçici süreyle karantinaya alınmıştır. Binalarda ikamet eden vatandaşların giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, binada görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır” denildi.

