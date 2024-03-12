Hizan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi
Bitlis'in Hizan ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Hizan Kültür Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, şiirler okundu, oratoryo gösterisi sunuldu.
Slayt gösteriminin ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Nurhalil Özçelik tarafından hediyeleri verildi.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, Emniyet Müdürü İlker Çınar, Cumhuriyet Savcısı İsmail Özcan, kurum amirleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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