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        Bitlis'te evlerindeki saldırıda ölen Ayşe, babası ve ağabeyi defnedildi

        BİTLİS'teCihan Oral'ın evlerini basıp, öldürdüğü Ayşe İnceyol (27), babası Musa İnceyol (65) ve ağabeyi Neytullah İnceyol'ün (35) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:56 Güncelleme: 10.03.2024 - 13:00
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        Bitlis'te evlerindeki saldırıda ölen Ayşe, babası ve ağabeyi defnedildi
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        BİTLİS'teCihan Oral'ın evlerini basıp, öldürdüğü Ayşe İnceyol (27), babası Musa İnceyol (65) ve ağabeyi Neytullah İnceyol'ün (35) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

        Muş'un Korkut ilçesi Azaklı köyünde oturan evli Cihan Oral, 1 yıl önce Ayşe İnceyol'u kaçırdı. İnceyol ailesi, bir süre sonra kızlarını bulup, eve getirdi. Cihan Oral, dün saat 03.00 sıralarında Bitlis'in Mutki ilçesi Kavakbaşı beldesi Arpalıseki Mahallesi'nde oturan İnceyol ailesinin evine gitti. Oral ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Bu sırada Oral, yanındaki uzun namlulu silahla peş peşe ateş açtı. Ayşe İnceyol, babası Musa İnceyol ve ağabeyi Neytullah İnceyol hayatını kaybetti, annesi Nermin İnceyol da ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, anne Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Diğer yandan otopsi işlemleri tamamlanan baba ile 2 çocuğunun cenazeleri, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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