Güroymak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi

Programa Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Osman Seracettin Karaca, İlçe Müftüsü Murat Demir ve vatandaşlar da katıldı.

Şirintepe Mahallesi'ndeki İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda, cesur ve dirençli kadınları anlatan "Unzile" adlı oyun sahnelendi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Güroymak ADEM (Aile Destek Merkezi) kursiyerleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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