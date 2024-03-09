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        Güroymak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde Güroymak ADEM (Aile Destek Merkezi) kursiyerleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 18:55 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:12
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        Güroymak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde Güroymak ADEM (Aile Destek Merkezi) kursiyerleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Şirintepe Mahallesi'ndeki İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda, cesur ve dirençli kadınları anlatan "Unzile" adlı oyun sahnelendi.

        Programa Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Osman Seracettin Karaca, İlçe Müftüsü Murat Demir ve vatandaşlar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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