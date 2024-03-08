Hizan'da "Kadınlar Günü" programı düzenlendi

Bitlis’in Hizan ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.

Aile Destek Merkezinde düzenlenen programa katılan Kaymakam Nurhalil Özçelik, kadınların toplumda önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

Kadınların gününü kutlayan Özçelik, "Toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel yapı taşı olan Türk kadını, her dönemde fedakarlığın ve sevginin kaynağı olmuştur. Sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ile eşleri olmak üzere dünyayı sevgileri ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, saygılarımı sunarım." diye konuştu.

Özçelik, daha sonra şehit ailelerini ziyaret etti.