Bitlis'te 150 öğrenci kapasiteli Kur'an kursu açıldı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan 150 öğrenci kapasiteli Seyda Molla Masum Kur'an Kursu, törenle açıldı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan 150 öğrenci kapasiteli Seyda Molla Masum Kur'an Kursu, törenle açıldı.
Program, Kur'an-ı Kerim'in okunması ve duaların edilmesiyle başladı.
İl Müftüsü Faysal Geylani ve Kur'an kursu yöneticisi Abdulsettar Şentürk, birer konuşma yaptı.
İlçe Müftülüğü ilahi grubunun ezgiler seslendirdiği programda Kur'an kursunun açılışı yapıldı.
Programa, Kaymakam Batuhan Bingöl ve Belediye Başkanı Yavuz Gülmez katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.