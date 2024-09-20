Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ahlat'ta "aile" konulu konferans düzenlendi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "aile" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:53 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlat'ta "aile" konulu konferans düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "aile" konulu konferans düzenlendi.

        Ahlat Kadınını Bilinçlendirme Geliştirme Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından "Türkiye Yüzyılında Güçlü Kadınlar" projesi kapsamında konferans yapıldı.

        Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen konferansta Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, ailede mahremiyet, ailede din ve değer üzerine bilgiler aktardı.

        Konferansa Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Gülsar ve kurum amirleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Bitlis'te yıldırım çarpması sonucu çoban yaralandı, 10 koyun telef oldu
        Bitlis'te yıldırım çarpması sonucu çoban yaralandı, 10 koyun telef oldu
        Güroymak'ta "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi
        Güroymak'ta "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi
        Bitlis'te sağanak heyelana yol açtı
        Bitlis'te sağanak heyelana yol açtı
        Bitlis'te 150 öğrenci kapasiteli Kur'an kursu açıldı
        Bitlis'te 150 öğrenci kapasiteli Kur'an kursu açıldı
        Güroymak'ta İlköğretim Haftası kutlandı
        Güroymak'ta İlköğretim Haftası kutlandı
        Ahlat'ta Gaziler Günü kutlandı
        Ahlat'ta Gaziler Günü kutlandı