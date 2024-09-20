Ahlat'ta "aile" konulu konferans düzenlendi

Ahlat Kadınını Bilinçlendirme Geliştirme Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından "Türkiye Yüzyılında Güçlü Kadınlar" projesi kapsamında konferans yapıldı.

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