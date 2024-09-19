Güroymak'ta "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nurullah İrven, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu sunum yaptı.

Sinevizyon gösteriminde Hz. Peygamber'in hayatı ve insanlık için bıraktığı örnek şahsiyete vurgu yapıldı.

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