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        Güroymak'ta "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 19:22 Güncelleme: 19.09.2024 - 19:22
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        Güroymak'ta "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi.

        İlçe Müftülüğü tarafından Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

        Sinevizyon gösteriminde Hz. Peygamber'in hayatı ve insanlık için bıraktığı örnek şahsiyete vurgu yapıldı.

        Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nurullah İrven, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu sunum yaptı.

        Konferansa, din görevlileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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