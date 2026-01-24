Bitlis'te yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Bitlis'in Mutki ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Tip 1 diyabet hastası çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.





İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tolgalı köyünde rahatsızlanan 13 yaşındaki çocuğun yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.



Bunun üzerine bölgeye UMKE ekibi yönlendirildi. Araçlarla belli bir noktaya kadar giden görevliler, daha sonra yürüyerek hastaya ulaştı.



UMKE görevlileri, ilk müdahalesini yaptıkları çocuğu hastaneye götürdü.



İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, hastanın evinden alınması sürecine destek veren Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'ya, İl Özel İdaresi ekiplerine ve sağlık personeline teşekkür etti.

