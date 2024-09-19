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        Bitlis'te sağanak heyelana yol açtı

        Bitlis ve ilçelerinde sağanak heyelana neden oldu, taşkınlar nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:59
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        Bitlis'te sağanak heyelana yol açtı
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        Bitlis ve ilçelerinde sağanak heyelana neden oldu, taşkınlar nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

        Kent genelinde etkili olan sağanak, Ahlat-Adilcevaz kara yolunun 10'uncu kilometresinde heyelana yol açtı.

        Toprak ve çamur kayması nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

        Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yol, karayolları ekiplerince yeniden trafiğe açıldı.

        Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesi ve Oduncular köyünde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı tarım arazileri zarar gördü.

        Gölbaşı Belediyesi ekipleri, hasar gören bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

        Gölbaşı Belediye Başkanı Hikmet Kardaş, yaptığı açıklamada, beldenin altyapısının zarar gördüğünü söyledi.

        Kardaş, "Beldemizdeki yollar, kanalizasyon şebekeleri, içme suyu hatları, menfezler ve köprüler büyük zarar gördü. Belediyemiz kısıtlı imkanlarla bu zararı telafi edemeyecek durumda. Her yıl bu sel felaketleri nedeniyle beldemiz zarar görüyor. Ancak bu kez altyapımız da ağır hasar aldı. Selde can kaybı olmaması sevindirici" dedi.

        Oduncular köyü muhtarı Sani Gökmen ise öğle saatlerinde etkili olan yağışın ardından sel yaşandığını söyledi.

        Can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Gökmen, "Köydeki içme suyu ve kanalizasyon altyapıları hasar gördü. Köyün içine selden dolayı taş ve toprak geldi. Vatandaşlarımız mağdur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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