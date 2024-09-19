Bitlis'te yıldırım çarpması sonucu çoban yaralandı, 10 koyun telef oldu
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yıldırım çarpan çoban yaralandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yıldırım çarpan çoban yaralandı.
Güroymak'ta öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Nemrut Dağı eteklerinde küçükbaş hayvanları otlatan çoban Yılmaz Üşmali, yıldırım çarpması sonucu yaralandı, 10 koyun telef oldu.
Yaralı Üşmali, yakınları ve köylüler tarafından Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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