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        Bitlis'te yıldırım çarpması sonucu çoban yaralandı, 10 koyun telef oldu

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde yıldırım çarpan çoban yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:46 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:46
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        Bitlis'te yıldırım çarpması sonucu çoban yaralandı, 10 koyun telef oldu
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde yıldırım çarpan çoban yaralandı.

        Güroymak'ta öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Nemrut Dağı eteklerinde küçükbaş hayvanları otlatan çoban Yılmaz Üşmali, yıldırım çarpması sonucu yaralandı, 10 koyun telef oldu.

        Yaralı Üşmali, yakınları ve köylüler tarafından Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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