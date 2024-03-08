Tatvan'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği

ADEM Müdürü Hatice Piral ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli kadın polisler, ADEM'deki kadın kursiyerlere ve usta öğreticilere karanfil dağıtarak günlerini kutladı.

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