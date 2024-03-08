Güroymak'ta "Girişimcilik Haftası" etkinliği düzenlendi

Okul Müdürü Çetin Kuşçu, "Girişimcilik Haftası" dolayısıyla okulda program düzenlediklerini belirterek, "Emeği geçen akdemisyen Bozyel olmak üzere Güroymak Meslek Yüksek Okulu idarecilerine teşekkür ederim." dedi.

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