Bitlis'te "Çocuk İhmal ve İstismarı Semineri" düzenlendi

Halk Sağlığı Başkanı Maşallah Kınay'ın konuşma yaptığı programda, Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Uzm. Dr. İrem Elif Çetintaş sunum yaptı.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Çocuk İhmal ve İstismarı Semineri" düzenlendi.

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