Bitlis'te "Çocuk İhmal ve İstismarı Semineri" düzenlendi
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Çocuk İhmal ve İstismarı Semineri" düzenlendi.
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Çocuk İhmal ve İstismarı Semineri" düzenlendi.
Muş Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminer, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Halk Sağlığı Başkanı Maşallah Kınay'ın konuşma yaptığı programda, Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Uzm. Dr. İrem Elif Çetintaş sunum yaptı.
Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Muş Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı İsmail Toklu'nun katıldığı program, Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin düzenlediği resim sergisiyle son buldu.
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